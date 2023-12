Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, Nazmi Hanafiah, un inginer IT in varsta de 30 de ani, s-a mutat in Forest City, un complex de locuințe intins, construit de China, in Johor, in varful sudului Malaeziei. A inchiriat un apartament cu un dormitor intr-un bloc turn cu vedere la mare. Dupa șase luni, se saturase.

- Un comunicat emis vineri de un departament din Ministerul Agriculturii de la Manila arata ca vor fi emise autorizatii de import pentru ca firme private sa poata importa 21.000 de tone de ceapa pana la finele anului. Masura este destinata sa asigure ca va exista o aprovizionare suficienta, pe fondul…

- In ultimii ani, Google și alte companii care produc smartphone-uri cu Android au pus presiune pe Apple pentru a adopta standardul RCS (Rich Communication Services), in aplicația Messages. Se pare ca producatorul de iPhone-uri cedeaza, in sfarșit, intrucat a anunțat oficial ca in 2024 va adauga RCS pe…

- In urma restricțiilor SUA, Huawei a dezvoltat HarmonyOS, o versiune proprietara de Android, care, deși schimba foarte multe dintre elementele de baza ale sistemului de operare de la Google, a ramas familiar pentru utilizatori. Se pare insa ca urmatoarea versiune majora a sistemului de operare de la…

- Pixel Watch 2 este, asa cum era de asteptat, un upgrade minor fata de modelul anului trecut, care pastreaza designul neschimbat. In continuare exista o singura versiune, cu cadran de 41mm si ecran de 1,2 inch. Compania promite, insa, imbunatatiri la interior. Pixel Watch 2 trece la un chipset Snapdragon…

- Compania TAROM introduce din 24 septembrie mai multe zboruri pe relatia Bucuresti – Chisinau, incepand de la 85 de Euro pe segment, si ajunge astfel la 21 de zboruri/saptamana, potrivit news.ro.”TAROM anunta deschiderea de noi zboruri catre si dinspre Chisinau, incepand din 24 septembrie. Compania…

- Indiferent de unde te-ai afla in lume, ar fi o sarcina dificila sa gasești pe cineva care sa nu fi auzit vreodata cuvantul “Google”. Compania de tehnologie inființata in California a implinit in aceasta saptamana 25 de ani de la lansare, iar postul britanic Sky News a trasat istoria celor mai mari succese…