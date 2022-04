Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat, joi, ca 26 de cadavre au fost gasite sub ruinele a doua cladiri distruse in orasul Borodianka, din regiunea Kiev, care este perchezitionat in prezent de autoritati dupa ce trupele ruse care il ocupau s-au retras, relateaza Reuters, potrivit…

- Cernihiv, nordul Ucrainei, a fost incercuit de forțele ruse și a ramas ramas fara electricitate, gaze și apa curenta. Zeci de mii de oameni din orașul cu 280.000 de locuitori de pe malul raului Desna sunt prinși „ca-n capcana” și sunt nevoiți sa se ascunda de zile intregi in buncare pentru a se proteja…

- Orașul, care este considerat o ținta cheie pentru forțele invadatoare ale președintelui rus Vladimir Putin și care a suferit saptamani intregi de asalturi grele, se afla la doar 30 de kilometri de granița cu Rusia.Terehov a dezvaluit amploarea pagubelor produse, raportand un total de 1.143 de cladiri…

- Nici nu s-au stins ecourile pandemiei de COVID-19, ba, chiar asistam in unele țari, ca Austria sau China, la creșteri alarmante ale infectarilor cu acest coronavirus periculos, și suntem, iata, in situația unui ingrozitor razboi care se poarta in imediata noastra apropiere. Este firesc sa fim ingrijorați.…

- Autoritatile ucrainene din orasul Mariupol, asediat de forte ruse, au anunțat, joi, ca peste 80% din „parcul de locuințe” a fost distrus de bombardamente, transmite AFP. Potrivit autoritaților locale, 30.000 de persoane au fost evacuate din oraș in decurs de o saptamana, iar peste 350.000 de oameni…

- Unul dintre orasele ucrainene puternic afectate de bombardamente este Jytomyr. Sirenele nu mai contenesc, iar oamenii par ca le aud și atunci cand se opresc. Sunt in alerta maxima de cateva zile. A inceput evacuarea lor cu ajutorul exemplar al multor voluntari.