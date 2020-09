Orașul din România unde restaurantele și cafenelele s-ar putea reînchide din octombrie In urma creșterii numarului de cazuri de COVID-19 , autoritațile din Iași se gandesc sa reinchida restaurantele și cafenelele din octombrie. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „Atragem atentia ca daca va fi depasit acest prag, incepand cu data de 5 octombrie, conform prevederilor legale, va fi necesara dispunerea unor masuri si in ceea ce priveste aceasta localitate, respectiv: suspendarea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in restaurante, cafenele și salile cu jocuri de noroc ar putea fi interzisa intr-unul dintre marile orașe ale țarii incepand cu 5 noiembrie, daca rata infecțiilor cu noul Covid-19 nu scade sub 1,5 la mia de locuitori. „Atragem atentia ca daca va fi depasit acest prag, incepand cu data de 5…

- Intrarea in restaurante, cafenele si salile cu jocuri de noroc ar putea fi interzisa in municipiul Iasi incepand cu 5 octombrie, daca rata infectiilor cu noul coronavirus nu scade sub 1,5 la mia de locuitori, informeaza AGERPRES . “Atragem atentia ca daca va fi depasit acest prag, incepand cu data de…

- "Atragem atentia ca daca va fi depasit acest prag, incepand cu data de 5 octombrie, conform prevederilor legale, va fi necesara dispunerea unor masuri si in ceea ce priveste aceasta localitate, respectiv: suspendarea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare,…

- Restaurantele, cafenelele aflate in interior și jocurile de noroc se inchid in patru comune din Iași, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19. De asemenea, in orașul Iași s-ar putea lua aceleași masuri, daca imbolnavirile continua sa creasca, anunța MEDIAFAX.Comitetul Județean pentru Situații…

- Pe baza datelor detinute a fost dispusa suspendarea activitatatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor…

- Restaurantele si cafenelele din orasul Petrila se pot deschide in spatiile interioare, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub valoarea de 1,5 la mia de locuitori, a informat Primaria Petrila, pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, noteaza Agerpres. "In urma scaderii…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 31 august, Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea masurilor care…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus printr-o hotarare adoptata joi seara "redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitatilor de cazare, in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele…