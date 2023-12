Stiri pe aceeasi tema

- Orasul din Romania unde se deschide o fabrica: Se vor crea peste 350 de locuri de muncaO companie din Finlanda va deschise o noua fabrica in Romania, generand cateva sute de locuri de munca pentru anul viitor. Nokian Tyres, o companie din Finlanda, se pregatește sa deschida o noua fabrica…

- Vești bune pentru romanii care locuiesc in judetul Prahova! Un gigant de origine franceza va face o investiție uriașa in zona! Mai exact, unul dintre liderii industriei HVAC va deschide prima fabrica din Romania. Aici urmeaza sa fie create peste 350 de locuri de munca.

- ”Groupe Atlantic, unul dintre liderii industriei HVAC (incalzire – ventilatie – aer conditionat), va deschide o fabrica si in Romania, in parcul industrial PWP Bucharest North, din judetul Prahova. Cu 31 de situri industriale si 43 de locatii comerciale, grupul este deja prezent pe 5 continente, urmand…

- Vești bune pentru locuitorii unui oraș din Romania! Pentru prima data in ultimii 30 de ani, o companie internaționala va contrui o fabrica de medicamente, așadar noi locuri de munca vor fi create. Investitia se ridica la peste 50 milioane euro.

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), inregistreaza progrese in implementarea proiectului in Romania și se pregatește sa deschida a treia fabrica regionala in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau. Aceasta fabrica, situata in parcul logistic ELI Parks Bacau, va efectua…

- STADA M&D Romania este parte integranta a grupului STADA Arzneimittel AG, una dintre principalele companii producatoare de medicamente din Germania. Compania a actualizat oferta locurilor de munca vacante, iar pentru fabrica

- Romania, din nou in topul european. Se deschide cea mai mare fabrica de acest gen de pe continent. Fabrica va fi construita la Alba Iulia, astfel ca se vor creea foarte multe locuri de munca. Unde trebuie sa se adreseze cei care sunt incautarea unui loc de munca. Cea mai moderna fabrica din lume se…

- Vești bune pentru cetațenii unui mare oraș din Romania! In municipiul unde locuiesc vor fi create sute de noi locuri de munca. Acolo se construiește o fabrica de ulei de catre o companie din Elveția care investește peste 20 de milioane de euro.