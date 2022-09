Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare: Dupa aparitia anuntului de la primarie, am urmarit la fata locului cum se circula si am incercat sa aflam ce parere au pietrenii despre schimbare. Știre inițiala: Incepand din aceasta dimineata, va exista o singura trecere pentru pietoni in zona magazinului Unic. Inițiativa face parte din…

- Un turist american a trait experiența vieții lui, la granița dintre viața și moarte, dupa ce a strabatut unul dintre cele mai celebre drumuri din Romania cu motocicleta. Barbatul a avut ghinionul sa ramana cu motocicleta suspendata deasupra prapastiei, iar imaginile de la fața locului au devenit virale…

- Polițiștii de frontiera satmareni au identificat la intrarea in țara un cetațean roman, cautat de autoritațile romane pentru savarsirea infractiunii de furt. Marți, 6 septembrie a.c., in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un satmarean in…

- Un transport de tancuri pentru Ucraina a ramas blocat pe o șosea din judetul Salaj, dupa ce un trailer a iesit in afara soselei. Unul dintre trailerele pe care se afla un tanc a iesit in afara partii carosabile pe DN 1H in zona localitatii Surduc si a ramas imobilizat, dupa ce soferul nu s-a […] The…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au depistat la ieșirea din țara un autoturism radiat din circulație de catre autoritațile din Olanda. Duminica, 31 iulie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a prezentat pentru a ieși din Romania un cetațean roman in…

- Politistii de frontiera din P.T.F. Petea in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare au oprit la intrarea in țara un automarfar incarcat cu 12.000 kg de deșeuri, deoarece in urma controlului specific efectuat s-a constatat ilegalitatea acestui transfer de bunuri, ulterior fiind inapoiat…

- In noaptea de 3 spre 4 iulie, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un sucevean de 33 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes GLC 220, inmatriculat in Marea Britanie. Potrivit ITPF Sighetu Marmației,…

- Scumpirile in special in Romania i-au adus pe oameni in stadiul in care sa renunțe la anumite mici placeri. Majoritatea cetațenilor sunt mult mai atenți la ce pun in coșul de cumparaturi pentru a se incadra in bugetul familiei. Un tanar de pe Tik Tok a decis sa faca un experiment și sa vada cum […]…