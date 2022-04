Orașul-capcană pentru locuitorii săi: Cele mai mari probleme ale Bucureștiului Bucureștiul este sufocat de construcții, mașini, cladiri și gunoaie, arata una dintre cele mai noi cercetari despre starea in care se afla mediul din oraș. Raportul a fost elaborat in 6 luni de profesorul universitar doctor Cristian Ioja (Facultatea de Geografie, Universitatea din București), la cererea Fundației Comunitare București, și indica faptul ca orașul se transforma intr-un „spațiu toxic și o capcana pentru locuitorii sai”. Cele mai mari probleme identificate sunt legate de natura urbana, calitatea aerului, schimbarile climatice, managementul deșeurilor, infrastructura gri și transportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

