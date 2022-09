Orașul Breaza, sectorul 7 al Capitalei, își redescoperă valoarea Breaza, cunoscut celor care trec astazi spre Valea Prahovei ca o scurtatura data de sistemele de navigație pentru a evita aglomerația de pe DN1, are mari șanse sa devina un oraș cu adevarat european, folosindu-se și de istoria sa bogata, dar și de potențialul turistic inca neexploatat cum se cuvine. Cine doar trece repede prin centrul orașului Breaza atunci cand traficul rutier de pe DN1 este foarte aglomerat, nu știe cate lucruri ce prezinta interes stau bine ascunse aici, daca nu cumva nici macar nu se trece prin oraș, ci pe langa acesta, in goana spre Sinaia sau Busteni.Breaza, stațiune balneoclimaterica,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

