- Festivalul Strada de C‘Arte, care ofera iubitorilor de lectura si cultura un maraton de stiinta si arta in inima Bucurestiului, are loc in zona statuii ecvestre a Regelui Carol I, in perioada 12-18 septembrie, anunta Biblioteca Centrala Universitara Carol I din Bucuresti in parteneriat cu Fundatia…

- Dupa perchezițiile Serviciului de Investigații Criminale Cluj, de miercuri , judecatorii de la Judecatoria Cluj-Napoca au emis joi un mandat de arestare preventiva, unul de arestare la domiciliu si au dispus doua masuri de control judiciar in dosarul privind sustragerea de cupru in valoare de aproximativ…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, joi, 8 septembrie. In cei 70 de ani de domnie, Regina s-a intalnit cu mulți șefi de stat, inclusiv cu Nicolae Ceaușescu. Vizita cuplului Ceausescu in Marea Britanie, de acum 40 de ani are un capitol dedicat intr-o carte publicata recent…

- Ediția a XII-a a Promenadei Operei a adus sambata, 27 august, pe esplanada Operei Naționale București un numar de peste 2.000 de spectatori ai avanpremierei stagiunii. „Promenada Operei este foarte importanta pentru noi” – a declarat Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale București. „E…

- Ingeniozitatea incredibila a constructorilor antici 14.08.2022 08:00 Labirintul de incaperi din orașul subteran Derinkuyu. De ce in Cappadocia? Aparare subterana Apa și aer sub pamant Sub suprafața ințesata de roci pe care vantul le-a sculptat in forme conice a Cappadociei, in regiunea de centru-vest…

- Sub suprafața ințesata de roci pe care vantul le-a sculptat in forme conice a Cappadociei, in regiunea de centru-vest a Turciei, unde vin anual milioane de turiști, se ascunde o minune de proporții gigantice: un oraș subteran care poate adaposti pana la 20.000 de locuitori in același timp, pentru cateva…

- Una dintre cauzele transformarii unei Crize social – economice intr-o explozie care a prabusit intreg regimul a fost dezastrul de comunicare. La fel ca in atitea rinduri in ultima vreme, Nicolae Ceausescu a optat pentru ascunderea adevarului pe parcursul Crizei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Primaria din Bumbești-Jiu vrea sa fie reluate lucrarile la blocul ANL pentru tineri din localitate. Lucrarile au fost demarate in urma cu mai mulți ani, dupa care au fost abandonate de catre constructor. Se dorește organizarea unei licitații pe 18 august pentru incheierea unui nou contract de execuție…