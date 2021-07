Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care merg in Grecia sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca țara este sub alerta meteo de ploi puternice, furtuna și grindina. Serviciul Național de Meteorologie elen a emis o avertizare meteorologica valabila in cea mai mare parte din centrul și nordul teritoriului. Ministerul…

- Salvamarii se afla la datorie si in acest weekend. Salvamarii sunt la datorie, cu zambetul pe buze, in acest weekend, si pe plaja din Eforie Nord din judetul Constanta, unde multimea de oameni si a facut aparitia, dorind sa profite de apa calda si razele soarelui. Ei sunt cei care acorda primul ajutor…

- Endless Neversea, un weekend ca un festival la malul marii Negre, intr-un decor de poveste pe plaja Neversea, a atras mii de festivalieri. Organizatorii festivalului Neversea au celebrat cel mai mare festival de muzica de la malul Marii Negre pe 9 și 10 iulie, pe plaja Neversea din Constanța, cu…

- A plouat torential pe litoral, in mai multe zone, pe alocuri chiar cu grindina si rafale de vant puternic. O ploaie torentiala a cazut si in Constanta, iar mai multe strazi au fost inundate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate, anunța news.ro. A plouat in mai multe dintre statunile de…

- Grecia, lovita de primul val de canicula arata parasita, in miezul zilei. Turiștii evita sa faca plaja in orele de varf din cauza temperaturile ridicate. Soarele foarte puternic i-a gonit de pe plaja, dupa numai cateva ore. Turistii romanii aflati pe litoralul grecesc folosesc toate metodele pentru…

- Dupa un weekend cu ploi, astazi a fost vreme frumoasa la mare. Turistii care au sosit in statiunile de pe litoral s-au bucurat de soare si au petrecut cateva ore pe plaje. Toate unitatile de cazare si-au deschis portile, iar unele s-au apropiat chiar de gradul maxim de ocupare in minivacanta de Rusalii.…

- Vara se apropie cu pași repezi, iar pofta de vacanța se simte. Romanii sunt invitați și in acest an sa iși petreaca zilele de concediu in una dintre destinațiile lor preferate, Turcia. Vacanța in Antalya: Turcia nu mai e in lockdown! Cei care vor sa ajunga in orice regiune din Turcia trebuie sa știe…