Oraș din deșeuri: ce mister au descoperit arhiologii în Pompei Sapaturile arhiologice in situl din orasul antic Pompei dezvaluie ca romanii faceau mai mult decit sa-și arunce gunoiul in afara zidurilor orașului. Gunoiul lor era colectat, sortat și revindut. Romanii au fost experți in inginerie cu mult inaintea de era incalzirii prin pardoseala, a apeductelor și utilizarii betonului ca material de construcție. Acum se dovedește ca erau și experți in reciclarea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

