- Grupul francez de telefonie Orange si operatorul spaniol MasMovil au anuntat sambata ca au semnat un acord pentru o combinare a operatiunilor din Spania, ceea ce reduce numarul de operatori de pe piata de telefonie foarte competitiva din Spania, transmite Reuters.

- Factura RECORD pentru o femeie din Sighetul Marmației: Are de plata peste 70.000 de lei pentru serviciile de telefonie mobila Factura RECORD pentru o femeie din Sighetul Marmației: Are de plata peste 70.000 de lei pentru serviciile de telefonie mobila O femeie din localitatea Sighetul Marmației a avut…

- Potrivit datelor statistice despre evolutia pietei serviciilor de telefonie mobila, in primul trimestru al anului 2022, volumul total al veniturilor inregistrate de furnizorii de comunicații mobile a crescut cu 4,5%, comparativ cu aceiași perioada a anului trecut, și a totalizat 724,2 mil. lei, iar…

- In a doua jumatate a lui 2021 a fost depasit pragul de 6 milioane conexiuni la internetul fix, ceea ce inseamna ca trei sferturi din gospodarii beneficiau de internet fix, la finalul anului. Din cele 410.000 conexiuni noi in 2021, activarea a 250.000 conexiuni in rural a dus penetrarea la 64% din gospodarii,…

- ”Digi Communications N.V. si-a depasit performantele financiare si operationale in primul trimestru, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Veniturile consolidate ale grupului, din operatiunile continue, au crescut cu 21% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 361 milioane de euro.…

- Vodafone informeaza clientii cu privire la riscul unui atac malware ce vizeaza utilizatorii Android si iOS.Iata mesajul primit miercuri de utilizatorii de telefonie mobila "Dorim sa te informam cu privire la riscul unui atac malware ce vizeaza utilizatorii Android si iOS. Daca primesti un SMS nesolicitat,…

- Traim intr-o era in care telefonul mobil a devenit o parte din noi și, practic, nu ne mai putem imagina viața fara el. In majoritatea timpului suntem cu smartphone-ul in mana și il folosim fie pentru a efectua apeluri vocale sau video, pentru transmite mesaje text sau audio, pentru a face fotografii…