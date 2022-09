Oradea, printre destinațiile preferate de turiștii din întreaga lume Considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania, Oradea este una dintre destinațiile pe care trebuie sa le vizitezi in 2022, noteaza European Best Destinations . Oradea este un oraș care se bucura din plin de fiecare anotimp și pompeaza energie vie intr-un peisaj arhitectural surprinzator, devenind una dintre cele mai cunoscute destinații din regiune pentru un turism lipsit de stres. Situat la granița de vest a Romaniei, la doar 490 km de Viena, Oradea a „respirat” influența Occidentului in fiecare moment al indelungatei sale istorii. Patrimoniul arhitectural din Oradea este atat de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

