Motto: “Politica a inceput in ziua in care primul politician s-a intalnit cu primul fraier” – Marin Moraru Lumea s-a saturat de politica. Principiile care separa doctrinele nu mai exista decat in carți, iar de aici s-a declanșat confuzia printre alegatori. Adevarul este ca subvenționarea activitații partidelor lasa loc de manevre facute din pix, ca doar n-au pus oamenii un ginecolog la agricultura sau un tractorist la sanatate. Politicienii i-au pus. Interesul poarta fesul cu sigla de partid, in ciuda faptului ca, declarativ, toți sunt dedicați cetațenilor, copiilor noștri, viitorului de aur al…