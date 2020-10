ORA DE IARNĂ 2020. Vezi cum se schimbă ora şi cum ne afectează sănătatea ORA DE IARNA 2020. Vezi cum se schimba ora si cum ne afecteaza sanatatea ORA DE IARNA 2020. Romanii trec la ora de iarna in ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, in noaptea de 24 spre 25 octombrie ceasul se da inapoi cu o ora, ora 4:00 devenind ora 3:00. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate ORA DE IARNA 2020. In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

