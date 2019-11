Ora 10.30, Adriana Nedelea LA FIX | Klaus Iohannis are 5 ani…

Klaus Iohannis caștiga la mare distanța alegerile pentru președinția Romanei. In razboiul lui cu PSD, Iohannis a mai caștigat o batalie, funcția de președinte al Romaniei. A fost totuși cea mai scazuta participare la turul 2 al prezidențialelor din ultimii 30 de ani, deși diaspora a batut recordul prezenței la vot. Cum au votat romanii