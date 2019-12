Stiri pe aceeasi tema

- Sicilienii au creat o asociație prin care lupta impotriva mafiei. Au o rețea prin care fac publice afacerile care nu mai platesc bani mafioților, astfel incat clienții sa aleaga doar comercianții care au avut curajul sa spuna „adio pizzo!”. Chiar așa se numește asociația: AdiopizzoMafia siciliana pe…

- Bazinul Vega din Ploiești reprezinta un pericol pentru copii, dar autoritațile nu au gasit inca o cale pentru a-l repara, deoarece obiectivul se afla pe terenul societații Vega și e sub sechestru. Pe de alta parte, exista promisiunea unui bazin nou, dar totul e doar la nivel de vorbe, dupa cum a constatat…

- F. T. Timp de 16 zile, incepand de ieri, inspectoratele de politie judetene marcheaza “ Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței impotriva Femeilor”, aceasta fiind o campanie regionala de sensibilizare impotriva abuzurilor de acest gen. In paralel, o astfel de campanie are loc nu doar in Romania,…

- Incidente la secția de vot din Radomir, județul Dolj, unde au votat, duminica dupa-amiaza, membrii familiei Luizei Melencu, una dintre tinerele despre care se presupune ca a fost rapita și ucisa de Gheorghe Dinca, potrivit Mediafax.Rudele Luizei Melencu au mers sa voteze la secția din Radomir,…

- Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv și tatal lui Alex Iancu, decedat in urma incendiului din Colectiv la doar 22 de ani, a declarat, dupa conferința de presa ținuta de Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov, ca a ramas fara cuvinte in urma explicaților oferite de șefii ISU…

- Cateva sute de angajati au iesit in curtea fabricii. Oamenii nu accepta propunerea conducerii fabricii de a introduce in Contractul Colectiv de Munca obligativitatea de a lucra si in weekend. Amanunte in GdS de maine.

- 600 de romani au fost transformați in sclavi pe plantațiile din Spania chiar de compatrioți de-ai lor. Le dadeau 10 euro pe zi, iar ei caștigau un milion pe luna. Victimele erau hranite cu mancare pentru caini și traiau intr-o mizerie teribila, spun polițiștii care in cele din urma au aflat despre…

- Mama Luizei Melencu a anunțat sambata la Antena3 ca accepta sa dea noi probe ADN.„Am hotarat sa fiu de acord cu condițiile urmatoare: sa fie de fața dl avocat la recoltare, sa fiu dusa cu mașina la București, pentru ca nu am posibilitați. In concluzie, nu avem cum sa ne luptam cu sistem și…