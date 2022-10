Inainte ca premierul olandez Mark Rutte sa ajunga in Romania, pentru o vizita pe care o va face miercuri, cand urmeaza sa mearga, alaturi de președintele Iohannis și de premierul Ciuca, la baza militara de la Cincu, ambasadorul Olandei la București a facut o serie de precizari cu privire la dezideratul Romaniei de a intra […] The post Optimismul oficialilor romani, domolit. Ce spune ambasadorul olandez la București despre intrarea Romaniei in Schengen first appeared on Ziarul National .