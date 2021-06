Stiri pe aceeasi tema

- Opt vietnamezi au fost conduși la sediul poliției din Lugoj dupa ce au fost implicați intr-un scandal pe strada Mihai Viteazu, sambata seara. Potrivit Lugojinfo.ro, se pare ca pe fondul consumului de alcool mai mulți muncitori vietnamezi angajați la Mondial s-au luat la bataie. Martorii care se aflau…

- Astazi, 13 iunie, in jurul orelor 15.00, jandarmii vranceni au observat pe strada Pasajului din Municipiul Adjud un grup de barbați care se loveau intre ei cu mai multe obiecte contondente. Jandarmii au intervenit aplanand conflictul, iar in scurt timp, sprijiniți de polițiști au identificat patru persoane…

- Podul de la Mihai Viteazu va intra in reparații in urmatoarele luni. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban. Potrivit acestuia, urmeaza sa aiba loc licitațiile in scurt timp, dar acum sint unele carențe ce ține de noile standarde. „Ceea ce ține nemijlocit de podul Mihai Viteaza – proiectul…

- In cursul zilei de astazi, 25 mai 2021, s-a produs o avarie la o conducta de alimentare cu apa potabila, situata pe strada Sava Henția din Sebeș. Pentru remedierea acesteia, se intervine prin angajații societații Apa CTTA Sebeș „In cursul zile de azi, 25 mai 2021, s-a semnalat o defecțiune la o țeava…

- Daca ploua, la Cluj-Napoca se lucreaza "Diferit". E adevarat ca nu ne plac lucrarile de mantuiala facute pe ploaie torentiala, dar ieri nu a turnat cu galeata prin oras, si totusi, muncitorii Diferit erau pastrati la odihna, pentru zile mai insorite.

- Incendiu in Eforie Sud.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Eforie Sud, judetul Constanta. Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", acoperisul unei case situate pe strada Mihai Viteazu a luat foc.Misiunea este in desfasurare.…

- Interes urias pentru vaccinare. Cel putin doua multinationale care activeaza la Lugoj au inceput sa intocmeasca liste pentru demararea unor campanii interne de vaccinare impotriva coronavirusului. Reprezentanti ai firmelor Autoliv si Mondial au declarat pentru Lugoj Info.ro ca au demarat deja primele…