In cursul acestei seri, 28.06.2022, in jurul orei 19:13, polițiștii Orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Periam s-a produs un accident de circulație, soldat cu mai multe victime. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, in evenimentul rutier fiind implicat un autoturism, in care se aflau 10 persoane, 8 dintre acestea fiind transportate la spital in municipiul Timișoara pentru acordarea de ingrijiri medicale. De asemenea, in urma verificarilor efectuate a reieșit ca 2 persoane (conducatorul auto…