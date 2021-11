Opt recomandări pentru folosirea în siguranță a surselor electrice de încălzire în casă Este din ce in ce mai frig afara și mulți dintre romani sunt tentați sa sporeasca confortul termic al casei și sa utilizeze diferite surse de incalzire electrica: reșouri, radiatoare electrice, panouri electrice decorative, paturi electrice sau aeroterme. Din pacate, sezonul rece genereaza și cele mai multe incidente, unele tragice, care decurg din nerespectarea unor reguli minime de siguranța in utilizarea acestor dispozitive. In general, conectam aparatele electrice de incalzire la prizele existente in locuințe, dar regimul lor de funcționare nu este adaptat intotdeauna instalațiilor electrice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu inceputul sezonului rece, crește numarul incendiilor la gospodariile cetațenilor. De cele mai multe ori, acestea se soldeaza cu pagube materiale, insa nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor de catre cetațeni poate duce la adevarate tragedii. De la inceputul anului, cinci persoane…

- In contextul in care a crescut alarmant numarul inselaciunilor pe internet, prin metoda „Site-uri de comert on-line”, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul IPJ Prahova au derulat joi, 30 septembrie a.c., o actiune pentru informarea ploiestenilor, pentru a nu…

- Acesta este mesajul polițiștilor in vederea prevenirii inșelaciunulor prin metoda „Site-uri de comerț online”, in condițiile in care acest gen de fapte a luat amploare, creand din ce in ce mai multe victime. Trebuie sa știti ca in cazul infracțiunilor de inșelaciune prin aceasta metoda, infractorii…

- Toata lumea poate configura un bar cu bauturi alcoolice acasa, dar nu toata lumea il poate configura corect. Este nevoie de o atenție autentica pentru detalii, echipamente și aranjarea tipurilor de bautura alcoolica asortate pentru a obține barul perfect. Acest lucru a devenit din ce in ce mai important,…

- Tipul de gard care pe care il foloseșți trebuie sa-ti ofere suficienta siguranța și sa-și indeplineasca rolurile principale. Alegerea trebuie sa fie facuta in funcție de tipul de activitate desfașurata in propria gospodarie. Cand vine vorba despre afacerile care au obiect de activitate creșterea animalelor,…

- Primarul Mihai Chirica a semnat autorizația de construire cu numarul 542 necesara pentru autorizarea lucrarilor de extindere a rețelelor electrice in zona Galata. Prin acest proiect, in valoare de 6.623.247 lei și implementat de Primaria Municipiului Iași și SC Delgaz Grid SA, vor fi realizați 6,32…

- Asigurarea a cel puțin doua teste anti-COVID-19 pe saptamana pentru fiecare elev ar constitui un efort financiar și logistic justificat, in comparație cu pierderile enorme pe care le-ar presupune inchiderea școlilor, transmit social-democrații. PSD solicita Ministerului Educației și Ministerului Sanatații…

- Peste 140 de politisti vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica in weekendul de Sfanta Maria: Recomandarii pentru cetațeni Peste 140 de politisti vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica in weekendul de Sfanta Maria: Recomandarii pentru cetațeni…