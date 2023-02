Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție in colaborare cu Centrul National Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate au desfașurat astazi peste 20 de percheziții in dosarul de finanțare ilegala a Partidului Politic Șor. Opt persoane au fost reținute.

- Ministerul Justiției urmeaza sa ii achite fostei magistrate Domnica Manole, in prezent președinta Curții Constituționale, prejudicii de 800 de mii de lei, dupa ce a fost judecata pentru pronunțarea unei hotarari care ar fi fost contrare legii, in „dosarul referendumului”. Decizia a fost pronunțata miercuri,…

- In timp ce autoritațile din Romania inca analizeaza, in Republica Moldova au facut 19 percheziții și au mai reținut 5 persoane in dosarul Bismobil KitchenIn timp ce autoritațile din Romania inca se gandesc cum sa acționeze, in Republica Moldova procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii…

- Sase persoane au fost retinute, vineri, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de politisti la mai multe persoane suspectate de comiterea infractiunilor de ultraj, lovire si alte violente si tulburarea linistii publice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘In urma celor…

- Procurorii DNA au dispus masuri preventive fata de 23 de persoane, lucratori vamali si politisti de frontiera, in dosarul care vizeaza fapte de coruptie in punctele de frontiera. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Opt persoane au fost reținute și 15 puse sub control judiciar in dosarul de corupție din vami Comunicatul DNA In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 42/VIII/3 din 17 ianuarie 2023, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii…

- Ministrul Andrei Spinu spune ca a aflat despre avaria de la Termoelectrica de la un jurnalist, „cam in același timp cu prim-ministra”. Potrivit ministrului, la moment se desfașoara 2 anchete, iar in cadrul unei anchete este implicat și Serviciul de Informație și Securitate. „Din cate cunosc și Procuratura…