- Romania a inregistrat marți, 19 octombrie, cel mai mare numar al deceselor COVID de la inceputul pandemiei de coronavirus și pana acum. Autoritațile au anunțat in bilanțul de astazi 574 de decese, dintre care 13 sunt anterioare ultimului interval de 24 de ore. 528 dintre pacienții care au murit erau…

- Colin Powell, secretar de stat in timpul fostului presedinte american George W. Bush si fost sef al Statului Major interarme, a murit luni, la varsta de 84 de ani, din cauza unor complicatii provocate de COVID-19, relateaza Reuters si AFP, citand pagina sa de Facebook si familia sa.

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 51.465, dintre care 370 in ultimele 24 de ore ■ In ultimele…

- In județul Vrancea, in data de 25 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 814 persoane in carantina la domiciliu; 427 persoane in izolare la domiciliu; 130 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 14 persoane sunt internate la ATI,…

- Dupa caderea Kabulului si recucerirea Afganistanului de catre talibani, la 15 august, mai multi conducatori ai acestor militanti fundamentalisti sunniti au renuntat la anonimat. Insa cel mai important lider al lor, Hibatullah Akhundzada, inca intarzie sa-si faca aparitia in public.

- Dupa ce fortele conduse de SUA si-au retras cea mai mare parte a trupelor ramase in Afganistan luna trecuta, campania talibanilor s-a accelerat pe masura ce apararea armatei afgane s-a redus. Insurgentii talibani au intrat duminica in capitala Kabul. Intoarcerea lor a starnit temeri privind reprimarea…

- Zborurile comerciale si cele de tranzit au fost anulate pe aeroportul din Kabul, unde mii de afgani incearca sa fuga din tara lor aflata intr-un haos total dupa ce talibanii au preluat puterea, a anuntat luni Autoritatea aviatiei civile din Afganistan (ACAA). ''Nu vor exista zboruri comerciale…