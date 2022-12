Opt mituri demontate de experți referitoare la progresul în carieră al femeilor Mazars, firma internaționala de audit și consultanța in afaceri, și Observatory for Gender Balance, au lansat un nou studiu, in care au abordat stereotipurile și prejudecațile privind egalitatea de gen in companii și au oferit soluții pentru obstacolele intalnite. Acest studiu prezinta o serie de opt mituri demontate de experți și lideri in domeniul egalitații de gen, precum și un nou instrument de auto-evaluare , conceput pentru a ii ajuta pe liderii companiilor sa iși evalueze rapid programele de diversitate existente și sa determine daca au implementat cele „șase masuri care funcționeaza” pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

