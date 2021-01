Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).



In aceasta marja de crestere, proportia persoanelor cu varste intre 16 si 74 ani care au folosit vreodata internetul a fost de 85,9%, mai mult cu 3,6 puncte procentuale comparativ cu datele din 2019.



Potrivit sursei citate, din totalul gospodariilor cu acces la reteaua de internet de acasa, 84,4% erau din mediul urban,…