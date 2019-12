Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri modeste vineri in ultima ședința de tranzacționare a saptamanii, BET continuand prudent raliul din acest an catre noi maxime pe fondul unei evoluții puternic pozitive și in piețele externe, scrie Mediafax.Referința…

- Opt din cei noua indici ai Bursei de Valori București au inregistrat scaderi ușoare joi, dupa avansul solid de miercuri ce a dus capitalizarea pieței locale la un nou maximum, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce…

- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat cresteri de doua cifre dupa primele 10 luni, cel mai semnificativ avans fiind consemnat de indicele BET-TR, care include si dividendele, si care s-a apreciat cu 40%.Potrivit unui comunicat al Bursei, indicele BET-XT-TR, care include cele…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunța ca obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status), demarat de Autoritate acum cinci ani, a fost atins odata cu decizia recenta a agenției de rating FTSE…

- Valoarea totala de tranzactionare pe segmentul de actiuni a fost de 1,46 miliarde de euro de la inceputul anului si pana la finalul lunii august. La finalul primelor opt luni din acest an, valoarea de piata a companiilor romanesti era de 21,8 miliarde euro, in timp ce capitalizarea bursiera a tuturor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat ritmul accelerat de crestere, astfel ca indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 25% in primele 8 luni ale acestui an, iar indicele BET - Total Return (BET-TR), care include si dividendele oferite…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat ritmul accelerat de crestere, astfel ca indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 25% in primele 8 luni ale acestui an, iar indicele BET - Total Return (BET-TR), care include si dividendele oferite…