Opt bărbaţi, reţinuţi de poliţişti pentru furt de combustibil la Constanța Opt persoane au fost retinute, sambata, sub acuzatia de furt de combustibil, politistii punand in aplicare si 10 mandate de perchezitie domiciliara, in urma carora au fost ridicate bunuri in valoare de aproximativ 13.700 de lei, informeaza IPJ Constanta, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in urma perchezitiilor au fost ridicate 515 litri produs petrolier cu miros specific de benzina, 1.576 de litri produs petrolier cu miros specific de motorina, mai multe sigilii, o pompa electrica de transfer, mai multe recipiente goale, 14.000 de lei si 2.000 de euro. Valoarea totala a bunurilor indisponibilizate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

