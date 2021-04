Opt ani de detenţie pentru un tânăr care a lovit o poliţistă cu maşina Curtea de Apel Craiova a respins o contestatie in anulare formulata de un craiovean de 20 de ani, condamnat definitiv pentru ultraj. Instanta a dispus internarea inculpatului intr-un centru de detentie pe o perioada de 8 ani. Fapta a fost comisa in martie 2017, cand inculpatul era minor. Anchetatorii au sustinut ca inculpatul a condus fara permis si a lovit cu masina o politista care incerca sa-l traga pe dreapta. Incidentul in care a fost ranita agenta de poliție a avut loc in noaptea de 13 spre 14 martie 2017. Procurorii doljeni au reținut ca doi agenți de la Secția 6 au fost chemati in sprijnul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat, saptamana trecuta, o hotarare definitiva intr-un dosar in care doi inculpati au fost acuzati de fraudarea fondurilor europene. Acestia ar fi fost ajutati de trei functonari din cadrul APIA Dolj la data faptelor si secretarul unei comune doljene. Initial,…

- Clubul de fotbal Pandurii Lignitul Targu Jiu, controlat de sidnicalistul Marin Condescu, are de primit aproape 4 milioane de euro de la Complexul Energetic Oltenia, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Local Targu Jiu, Artego SA și Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia. Magistrații Inaltei Curței de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui craiovean de 40 de ani, acuzat de tenativa de omor asupra unui membru de familie. Anchetatorii au retinut ca barbatul si-a injunghiat sotia de mai multe ori cu o sticla de bere sparta. Fiul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la 4 ani si 7 luni inchisoare un barbat de 53 de ani, din Maruntei, Olt. Barbatul a fost acuzat ca a condus fara permis si a lovit intentionat cu masina o fata de 14 ani, care circula pe marginea soselei, in Maruntei. Ulterior, barbatul…

- Politistii doljeni au incarcerat un barbat de 29 de ani, din Daneti, condamnat definitiv la patru ani de inchisoare pentru conducere fara permis. Pedeapsa cuprinde si altele mai vechi, primite in dosare in care a fost acuzat de furt si lovire. Anchetatorii au retinut ca babatul a condus un BMW fara…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, luni, sa condamne la un an de inchisoare cu executare un barbat de 45 de ani, din Rast. Inculpatul a fost acuzat ca a amenintat cu moartea un politist din comuna. Acesta din urma a fost nevoit sa traga mai multe focuri de arma pentru a-l indeparta…

- Curtea de Apel Craiova a admis, miercuri, contestatia formulata de patru polițiști din cadrul Serviciului Rutier Olt, acuzati de luare de mita. Instanta a exclus din rechizitoriu un proces verbal incheiat la sediul DGA Bucuresti, pe cel de constatare a infractiunii flagrante si un proces verbal de vizionare.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, inca odata, menținerea arestului preventiv fața de un executor judecatoresc. Acesta a fost incarcerat in decembrie 2019, in baza unui mandat de arestare in lipsa emis de Curtea de Apel Craiova. Inculpatul a fost trimis in judecata pentru comiterea…