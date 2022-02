Opriți planeta! USR BN ne-a trimis DREPT LA REPLICĂ AVERTISMENT: Inainte de a citi cele doua drepturi la replica, dadaa, ați citit bine, 2 (DOUA), lasați voi frumos cafeaua jos, sa n-o dați pe voi de ras. Ca atunci cand o imparțit Dumnezeu ridicolul, la aștia le-o dat mai mult decat pot duce… Urmam protocolul și, inainte de toate, punem drepturile la replica. In ordinea venirii lor pe adresa redacției, adica la ora 20.57, primul, de la domnul viceprimar Stan care este: Dupa ce și-au mai facut ceva curaj, la 21.24, apare adevaratul și zdrobitorul Drept la replica, de la Secretariatul USR Bistrița-Nasaud, filiala județeana: Le luam pe rand. Domnu’… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

