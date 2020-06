Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020 - 2024 reitereaza "atasamentul" Romaniei fata de statul de drept, iar in acest document fenomenul coruptiei este incadrat ca "risc de securitate", afirma consilierul prezidential Ion Oprisor - Departamentul Securitatii Nationale, intr-o declaratie de presa transmisa joi, AGERPRES, de Administratia Prezidentiala.



Conform acestuia, in noua strategie, "fenomenul coruptiei nu mai reprezinta doar o vulnerabilitate, asa cum era mentionat in strategiile anterioare, ci i-a fost atribuit un grad ridicat de atentie, fiind incadrat…