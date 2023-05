Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane, ignorand demersurile facute in repetate randuri și opoziția ferma a autoritaților chineze, i-au permis liderului regiunii chineze Taiwan, Tsai Ing-wen sa efectueze o vizita in SUA, sub forma unui tranzit, și sa deruleze acțiuni politice. Institutul Hudson și Libraria Prezidențiala-Centrul…

- In "Saptamana verde", juniorii de la Academia de Fotbal "Gheorghe Hagi", elevi la Liceul Tehnologic "Ion Podaru" din Ovidiu, au plantat puieti pentru a da nastere la o padure la Lumina. Ne bucuram de prezenta copiilor aici, la Lumina, in programul "Adopta un copacraquo;. Plantam o padure pentru judetul…

- Comisia Europeana a elaborat un plan pentru a permite vanzarile de masini noi cu motoare cu ardere interna dupa 2035, daca acestea functioneaza numai cu e-carburanti neutri din punct de vedere climatic, incercand sa rezolve o disputa cu Germania cu privire la eliminarea treptata a masinilor cu motoare…

- Proiectul de propunere, vazut de Reuters marti, sugereaza crearea unui nou tip de categorie de vehicule in Uniunea Europeana, pentru masinile care pot functiona numai cu combustibili neutri in privinta emisiilor de carbon. Astfel de vehicule ar trebui sa utilizeze o tehnologie care le-ar impiedica sa…

- "Prin Net-Zero Act, care urmeaza sa fie prezentata joi, dorim sa putem produce pana in 2030 cel puțin 40% din tehnologia 'curata' necesara. Sa facilitam autorizațiile. Sa cream reglementari mai simple. Sa permitem scutiri de taxe și utilizarea flexibila a fondurilor UE. Pe scurt, Net-Zero Industry Act…

- Vor fi acordate subvenții pentru stimularea dezvoltarii agriculturii ecologice. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost examinat, in cadrul ședinței de astazi, de catre membrii Comisiei agricultura și industrie alimentara. Proiectul de lege privind producția ecologica și etichetarea produselor…

- Cristian Niculescu-Țagarlaș, președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului Romaniei : ” Traversam o perioada dificila și plina de provocari majore, fapt ce impune sa identificam cai și modalitați eficiente de a sprijinii cetațenii și mediul de afaceri” In cadrul…