Senatorul PSD Radu Oprea a declarat miercuri ca programul de relansare economica al Guvernului arata "negru pe alb" ca nu vrea sa dubleze alocatiile pentru copii, nu vrea sa creasca pensiile, dar ca are bani pentru 'tunurile date de firmele de casa ale PNL'.



"Astazi am vazut, in sfarsit, marele program de relansare economica al PNL. Este un dezastru. Sa vina dupa patru luni cu asemenea lucruri demonstreaza doar cat de slaba este aceasta guvernare. Este un program care nu are nicio sursa de finantare. Este un program care arata negru pe alb ca Guvernul nu vrea sa dubleze alocatiile…