- Proiectul EGOV ne-a livrat un roadmap al strategiilor si proiectelor din sfera digitalizarii pentru urmatorii 10 ani - Politica Publica in domeniul e-guvernarii, si am obtinut, de asemenea, un program coerent de schimbari eficiente si sustenabile pentru digitalizarea administratiei publice, a declarat…

- "Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a putea calatori în Uniunea Europeana, cetațenii României care opteaza în continuare pentru o carte de identitate simpla vor fi obligați sa prezinte și pașaportul alaturi de aceasta.", a declarat…

- Cartea de identitate electronica nu este obligatorie, dar cetatenii nu mai pot calatori in strainatate fara ea – afirma presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Octavian Oprea. Octavian Oprea: Aceasta carte electronica de identitate va putea oferi cetateanului roman posibilitatea de a…

- Cartea de identitate electronica nu va fi obligatorie, insa fara acest document cetatenii nu vor mai putea calatori in strainatate, a afirmat joi presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. De asememenea, documentul le va permite deținatorilor sa interacționeze in format…

- Cartea de identitatea electronica vine la pachet cu o serie de beneficii si nu este obligatorie, insa fara acest document cetatenii nu mai pot calatori in afara granitelor tarii, a afirmat, joi, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea, la cea de-a 25-a editie a evenimentului…

- Cetatenii care vor opta pentru cartea electronica de identitate (e-ID) vor putea incarca optional in spatiul ei de stocare semnatura electronica emisa de un furnizor de servicii de incredere din Romania, a transmis joi presedintele interimar al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian…

- Am spus ca avem nevoie de PREDICTIBILITATE in privința pensiilor din Romania, așa incat fiecare cetațean sa poata afla, in orice moment al activitații profesionale, la ce nivel se afla pensia lui, pe baza muncii prestate pana la momentul respectiv. Trecem rapid la fapte. Am inceput demersurile pentru…