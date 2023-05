Stiri pe aceeasi tema

- Transformare totala pentru Oprah, dupa ce a reușit sa slabeasca un numar semnificativ de kilograme. Vedeta de televiziune a fost surprinsa miercuri, 24 mai, la o prezentare eleganta a Casei de lux Louis Vuitton, in Italia. O mulțime de oameni, mai ales femei, sunt inspirați de experiența celebritații,…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au distrat la mare, in club, seara trecuta. La fel ca multe alte vedete, indragostiții sarbatoresc inainte de 1 Mai pe litoralul romanesc. Ieri, la prima ora a dimineții, Bianca Dragușanu a postat pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmaritori, o…

- Smiley a decis impreuna cu Gina Pistol sa nu o posteze pe micuța Josephine pe Internet. Artistul explica de ce au dorit sa faca acest lucru.In martie 2021, Gina Pistol aducea pe lume o fetița perfect sanatoasa. Fanii cuplului așteptau cu sufletul la gura sa vada primele imagini cu fiica lor, insa aceștia…

- Vedeta TV Mirela Vaida a fost cu nervii intinși la maximum in aeroportul din Bergamo. Prezentatoarea nu a mai ajuns luni la emisiunea pe care o modereaza,"Acces Direct".Mirela Vaida trebuia sa ajunga astazi la pranz in Romania, insa zborul pe care il avea are intarziere. Prezentatoarea de la Antena…

- Georgina Rodriguez este una dintre cele mai apreciate iubite de fotbaliști din intreaga lume. Alaturi de Cristiano Ronaldo, dar și de cei cinci copii pe care ii au impreuna, aceasta traiește viața la care a visat. Vedeta este foarte activa rețelele sociale, acolo unde iși ține fanii la curent cu fiecare…

- Desparțire șoc in showbiz-ul romanesc! Dupa 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer au decis se se separe, iar anunțul a fost facuta de vedeta pe contul ei personal de Instagram. Deea Maxer a marturisit ca iși dorește discreție cu privire la separarea lor și nu a dezvaluit care este motivul.

- Andreea Esca, in varsta de 50 de ani, are o silueta pe care și-a pastrat-o de ani de zile, dar și un ten curat și luminos. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a marturisit recent, ca nu are foarte multe secrete despre asta. „Nu fac nimic in mod special, poate faptul ca ma ocup de lucruri care imi plac,…

- Nadin Gherman, un cioban din Constanța in varsta de 19 ani, este noua vedeta a TikTok-ului, dupa ce in doar cateva saptamani a ajuns sa fie cel mai urmarit membru al platformei. Tanarul are sute de mii de urmaritori, iar numarul este in creștere, pentru ca sunt destui romani curioși sa vada care sunt…