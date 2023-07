Stiri pe aceeasi tema

- Wizzair MT6032: Problema tehnica. Am vrea sa ne intrerupem urcarea și sa intoarcem pe aeroportul OtopeniTurnul de control: Opriți urcarea la nivel 1-3-0 (n.r. aprox. 4000 de metri)Au trecut doar 6 minute de la decolare in momentul in care piloții aeronavei și-au dat seama ca ceva este in neregula și…

- Puya a susținut de curand un concert in Barlad. Mulți fani au mers sa il vada și sa obțina de la artistul lor preferat un autograf. Mulți au și reușit, caci au aruncat cu pantofii pe scena, iar cantarețul i-a luat la rand și i-a semnat.Intr-un clip postat pe contul lui oficial de Instagram, Puya apare…

- O tanara interpreta de muzica populara și-a povestit de curand drama vieții, dupa ce a trecut printr-o reala trauma care i-a lasat urme atat fizic, cat și psihic. Artista incearca sa iși refaca viața dupa ce a fost mutilata de un caine. Cum arata in prezent.

- Liderul de la Kremlin a confirmat, vineri, ca Moscova a mutat deja arme nucleare tactice in Belarus, asa cum declarase zilele trecute si presedintele Belarus, Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters si Bloomberg. Declaratia a fost facuta de Vladimir Putin la Forumul Economic de la Sankt Petersburg,…

- Aleksandr Lukasenko a declarat la televiziunea de stat rusa ca Belarusul a inceput deja sa primeasca arme nucleare din Rusia, dintre care unele, potrivit liderului de la Minsk, sunt de trei ori mai puternice decat bombele atomice lansate de Statele Unite asupra oraselor Hiroshima si Nagasaki.

- Scena s-a petrecut la Zilele Clujului, in timp ce actorul Florin Piersic susținea un spectacol in Piața Unirii, iar un cerșetor l-a intrerupt la un moment dat cand și-a așezat șapca pe treptele scenei. Actorul Florin Piersic a susținut un spectacol in Piața Unirii, iar un cerșetor l-a intrerupt la un…

- „Festivalul de muzica ușoara Mamaia” revine, dupa 11 ani, urmand a se desfașura, in perioada 25-27 august 2023, cel mai probabil in Piațeta Perla din Mamaia. Horia Moculescu care, de-a lungul anilor, a fost, atat concurent, cat și compozitor și jurat, ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri,…

- Ea este cantareata de muzica populara care s-a prabusit pe scena, in timp ce interpreta in fața romanilor. A cazut peste instrumentiști, insa, din fericire, nu s-a ranit. A abordat evenimentul chiar cu amuzament. „Nu este important cum cazi, ci cum te ridici! Este vorba despre o lecție de viața dupa…