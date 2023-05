Opoziţia la putere şi viceversa Asa vor ajunge si la capatul lui 2024. Nu pot sa accepte sa plece toti odata, ca si-ar da oamenii seama ca tara merge si fara ei. Merge si acum, dar cu piciorul pe frana. Traditia postdecembrista este ca un presedinte ajuns la capatul celui de-al doilea mandat sa faca un pas inapoi cu tot cu partidul pe care l-a tras dupa el. Chiar si esecul din "96 al lui Ion Iliescu tot dupa doua mandate a venit. Singura exceptie, care nici nu se potriveste vreunei categorii, a invinsilor sau a invingatorilor, a fost episodul Constantinescu si al Conventiei Democrate. „Un presedinte pentru renasterea Romaniei",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

