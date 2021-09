Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea liderilor opoziției franceze, indiferent daca sunt de dreapta sau de stanga, și-au modificat poziția și au anunțat ca susțin parasirea alianței NATO ca urma a tensiunilor cu Statelor Unite și Marea Britanie dupa ce Australia a renunțat la achiziționare de submarine din Franța dupa semnarea…

- Numeroși lideri ai opoziției din Franța și-au reiterat poziția privind parasirea NATO in contextul tensiunilor dintre Washington și Paris, izbucnite dupa ce Australia a anunțat ca va renunța la achiziționarea unor submarine nucleare franceze, relateaza Euractiv . „Este necesar sa punem sub semnul intrebarii…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia intentioneaza in continuare sa cumpere un al doilea lot de sisteme de aparare antiracheta S-400 din Rusia, o miscare care ar putea aprofunda o ruptura cu Statele Unite, aliatulul sau din NATO, si ar putea declansa noi sanctiuni din partea Washingtonului,…

- Decizia Canberrei de a anula acest contract de achizitionare a 12 submarine franceze cu propulsie diesel-electrica, in valoare de 56 de miliarde de euro, in favoarea furnizarii unor submarine americane cu propulsie nucleara, a infuriat Parisul. ”Australia nu are nevoie sa-si dovedeasca atasamentul,…

- Șefa extremei drepte franceze, Marine le Pen, a intrat duminica în campania prezidențiala, cu șapte luni înainte, în momentul în care sondaj ele o dau în finala împotriva lui Emmanuel Macron, dar cu șansa a doua, scrie AFP.Le Pen a încredințat frâiele…

- Un sondaj Ifop - Fiducial pentru Le Figaro si LCI., realizat online între 31 august si 2 septembrie, pe un esantion de 1.334 de persoane înscrise pe listele electorale si reprezentative pentru populatia franceza de 18 ani si peste arata ca, potrivit statisticilor, ne îndreptam spre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sefa Rassemblement national (RN, extrema dreapta, fostul FN) Marine Le Pen se claseaza in continuare in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2022, insa presedintele o devanseaza usor pe sefa extremei drepte, indiferent care ar fi candidatul…

- ​Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra necesitatii unei "strânse cooperari internationale" în ceea ce priveste criza din Afganistan, în cadrul convorbirilor telefonice pe care le-a avut joi cu omologul rus Vladimir Putin și cu premierul italian Mario Draghi.…