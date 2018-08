Opozitia cere PSD sa o demita pe Viorica Dancila: Minte in scrisoarea catre liderii europeni. E revoltator si periculos!

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvați Romania ii cere Partidului Social Democrat sa o demita de urgența pe Viorica Dancila. USR spune ca premierul a devenit o rușine pentru țara pe care o reprezinta și ca retorica pe care o folosește aceasta este inadmisibila. Uniunea Salvați Romania face un apel la PSD și solicita demiterea…

- ”Cerem PSD sa o demita de urgenta pe Viorica Dancila, premierul este o rusine pentru Romania. Prin scrisoarea trimisa astazi liderilor europeni, premierul Dancila dovedeste inca o data ca este o marioneta condusa de Liviu Dragnea. Continutul scrisorii este revoltator si periculos”, afirma USR.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- „Viitorul raport MCV al Comisiei Europene va fi mai rau pentru Romania decat precedentele”. Avertismentul este lansat la RFI de profesorul Vasile Pușcaș, fost negociator șef al Romaniei cu UE.„Ma aștept la un raport MCV cu foarte multe semne de intrebare”, spune Vasile Pușcaș. Alina…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. ”Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale…