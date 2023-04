Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal de la Moscova l-a condamnat luni pe opozantul Vladimir Kara-Murza, in varsta de 41 de ani, un apropiat al fostului premier rus Boris Nemtov, un opozant asasinat in 2015, unul dintre ultimii critici ai lui Vladimir Putin care nu era inchis sau in exil, la 25 de ani de inchisoare, in incheierea…

- Opozantul rus Vladimir Kara-Murza a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru tradare dupa ce l-a acuzat pe Vladimir Putin și a criticat invazia Rusiei in Ucraina, scrie digi24.ro cu referire la BBC.

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina.

- Opozantul rus Vladimir Kara-Murza a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru tradare dupa ce l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin și a criticat invazia Rusiei in Ucraina, scrie BBC. Vladimir Kara-Murza a fost condamnat pentru ”inalta tradare”, difuzare de ”informatii false” despre…

- Un tribunal din Moscova a inceput luni, 13 martie, audierile in cazul opozantului rus Vladimir Kara-Murza, care risca o condamnare de pana la 25 de ani de inchisoare, in special pentru inalta tradare, intr-un nou exemplu de represiune accelerata impotriva criticilor Kremlinului, informeaza Agerpres…

- Varsovia se lanseaza in cea mai mare campanie de reinarmare din ultimii 50 de ani, ca raspuns la amenintarea tot mai mare pe care o reprezinta Rusia pentru Europa, se arata intr-un material publicat de The Telegraph. Unitatea capitanului Marek Adamiak din Regimentul 11 Artilerie din Polonia, stationata…

- Serviciile secrete din Rusia au arestat o moscovita suspectata de inalta tradare pentru ca a trimis ajutor financiar trupelor ucrainene, informeaza Agerpres , care preia agenția spaniola de știri EFE. „A fost dejucata o activitate ilegala a unei locuitoare a Moscovei, implicata in inalta tradare sub…

- Serviciile speciale din Rusia au arestat o femeie din Moscova sub suspiciunea de inalta tradare, aceasta fiind acuzata ca a trimis bani armatei ucrainene, a informat sambata agentia TASS, potrivit Agerpres. Potrivit aparatorilor drepturilor omului din Rusia, acesta este prima situatie in care acordarea…