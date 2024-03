Stiri pe aceeasi tema

- Fostul oligarh si actualul opozant in exil al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a indemnat luni guvernele occidentale sa nu recunoasca victoria in alegeri a lui Vladimir Putin si a dat asigurari ca opozitia este unita impotriva presedintelui rus, relateaza AFP.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a ”felicitat” in mod ironic vineri pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui, chiar daca scrutinul prezidential abia a inceput in Rusia, informeaza AFP. „Vreau sa-l felicit pe Vladimir Putin pentru victoria sa zdrobitoare in alegerile…

- Comentariile facute de Vladimir Putin despre armele nucleare, intr-un interviu acordat miercuri presei ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestora, a declarat joi Kremlinul, care a acuzat SUA ca au scos „in mod deliberat” din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Politicianul rus de opoziție incarcerat Vladimir Kara-Murza i-a indemnat joi pe ruși sa continue sa lupte pentru democrație, in ciuda morții lui Aleksei Navalnii, relateaza CNN și publicația independenta rusa The Moscow Times.„Inca nu pot sa ințeleg ce s-a intamplat, nici rațional, nici emoțional. Dar…

- Opozantul rus Ilia Iasin, condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare pentru ca a denuntat invazia Rusiei in Ucraina, a jurat sa-si continue lupta impotriva presedintelui Vladimir Putin. „Atat timp cat inima imi va bate in piept, voi lupta impotriva tiraniei. Atat timp cat voi trai, nu ma voi teme…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat vineri, 16 decembrie, dupa anuntul mortii in inchisoare a liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, afirmand ca Vladimir Putin ar trebui sa fie "tras la raspundere pentru crimele sale", scrie Agerpres preluand AFP."Este evident pentru mine ca…

- Ekaterina Dunțova a anunțat ca va ataca decizia Comisiei Electorale in instanța, scrie publicația independenta The Moscow Times.Candidata independenta la președinția Rusiei, Ekaterina Dunțova, a fost scoasa de pe buletinul de vot pentru scrutinul din martie 2024, dupa ce Comisia Electorala Centrala…