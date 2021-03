Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnîi, care executa o pedeapsa de doi ani și jumatate într-o colonie penala, și-a comparat luni viața sa cotidiana de deținut cu cea a unui Stormtrooper, soldații imperiali din Razboiul Stelelor, relateaza AFP. Într-o postare pe Instagram, adversarul în…

- Aleksei Navalnîi, liderul opozitiei ruse, a anuntat, miercuri seara, pe o retea de socializare online, ca "totul este bine" în închisoare. "Totul este bine pentru mine. Exista chiar si o bara de tractiuni în curte", a anuntat Aleksei Navalnîi, prin Instagram,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Reuters, AFP si Interfax, potrivit AGERPRES. Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii scrie ca acum…

