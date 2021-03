Opozantul rus Aleksei Navalnîi descrie penitenciarul în care a fost încarcerat drept un "lagăr de concentrare" ​Disciplina și supraveghere permanenta: opozantul rus Aleksei Navalnîi a denunțat luni ca este încarcerat într-un &"lagar de concentrare&", descriind condițiile sale de detenție în colonia penitenciara unde trebuie sa ispașeasca o pedeapsa de doi ani și jumatate de închisoare, relateaza AFP.

Într-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram, cunoscutul opozant al Kremlinului a confirmat totodata ca se afla în prezent într-o închisoare cu reputație sinistra, dupa mai multe zile de incertitudine privind locul în care se afla.

&"Trebuie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

