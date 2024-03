Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Tranzacții cu active imobiliare comerciale de peste 600 de milioane de euro sunt in prezent in stadii avansate de negociere, astfel ca volumul tranzacționat in 2023 ar putea fi egalat in prima jumatate a anului curent, arata datele companiei de consultanța imobiliara…

- Crosspoint Real Estate, unul dintre cei mai importanți furnizori locali de servicii imobiliare din Romania, lanseaza studiul “Ski report 2023-2024”, care analizeaza avantajele investiționale ale stațiunilor montane din Romania. 2023 a fost cel mai bun an pentru industria turismului de iarna in Romania,…

- 2023 s-a incheiat cu un mic record pe segmentul tranzacțiilor cu apartamente: decembrie a fost luna in care s-au tranzacționat cele mai multe unitați individuale din tot anul, peste 17.000. Spunem mic record pentru ca cifrele din celelalte 11 luni arata tranzacții in scadere cu 10% pentru intreg anul.…

- Incepand cu data de 08.01.2024, studentii, masteranzii și doctoranzii cu varsta sub 30 de ani, inscriși la U.T.C.N.-UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, invațamant cu frecvența, pot obtine abonamentele de transport gratuite, valabile pe toate liniile din Cluj-Napoca, direct de la Centrele de vanzare…

- Primaria orasului Cernavoda, judetul Constanta a scos la vanzare mai multe bunuri imobiliare, achizitie finalizata la data de 22 decembrie 2023.Criteriul utilizat pentru determinarea ofertei castigatoare a fost reprezentat de cel mai mare pret ofertat.Au fost primite 22 de oferte, 21 fiind declarate…

- In ciuda inflației și in ciuda dobanzilor mari, prețurile locuințelor nu au scazut in 2023 și, in lipsa unor dezechilibre macroeconomice majore, nici in 2024 nu se va intampla acest lucru, arata platforma Imobiliare.ro, intr-o analiza.„Anul 2023 a surprins. Performanțele pieței rezidențiale au reușit…

- Romanii continua sa cumpere locuințe, iar anul 2023 a fost unul extrem de bun din acest punct de vedere. Astfel, foarte multe persoane au achiziționat apartamente sau case, chiar daca au facut acest lucru prin intermediul unor credite