Oportunități noi pentru antreprenorii români: servicii convenabile de livrare și vămuire a produselor expediate din China în România Antreprenorii romani pot economisi timp și bani utilizand serviciile M3Cargo, disponibile acum in Romania. Compania asigura livrarea marfurilor din China și toate operațiunile de vamuire, calculeaza in mod transparent costul serviciilor și ofera clientului consultanța in fiecare etapa a colaborarii. M3Cargo este o companie europeana care opereaza cu succes pe piața ucraineana din 2011. Partenerii sai permanenți sunt intreprinderile mici și mijlocii care achiziționeaza bunuri, materii prime și echipamente din China. Doar in 2021, peste 1.000 de antreprenori au folosit serviciile M3Cargo. O dovada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

