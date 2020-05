Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au admis în dimineața zilei de 22 mai demersul PCCOCS și au emis mandat de arest pentru 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc. Masura preventiva i-a fost aplicata lui Pahotniuc prin cuntumacie, adica absența nejustificata a persoanei cercetate penal.…

- Premierul Ion Chicu a anuntat luni, 18 mai, ca majoritatea restrictiilor impuse de autoritati in contextul luptei impotriva COVID-19 vor fi ridicate incepand cu 1 iunie. Prim-ministrul a explicat ca acest fapt se va intampla din cauza agravarii situatiei economice. Ion Chicu si-a exprimat speranta ca…

- La 16 mai 1812 a avut loc anexarea Basarabiei de catre Imperiul Țarist. ” Una din din cele mai tragice pagini ale istorie noastre”, scrie istoricul Corneliu Prepelița, pe pagina de Facebook a Asociației Istoricilor ”Nicolae Iorga” din Ungheni. Este important de menționat ca la data de 16 mai 1812 s-a…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Inca cinci decese au fost inregistrate de la ultima raportare a datelor privind evoluția coronavirusului in țara noastra. Astfel, numarul victimelor COVID-19 a ajuns la 116. A decedat un barbat de 63 ani din municipiul Chisinau, care a fost transferat de la Spitalul…

- Un barbat de 82 de ani din Chisinau si o femeie in varsta de 79 ani din Ocnita au pierdut lupta cu noul coronavirus. Pana la ora actuala, au fost inregistrate 109 de decese cauzate de COVID-19, dintre care cinci decese in randurile lucratorilor medicali, iar in optsprezece cazuri este vorba despre locuitori…

- Marea galagie in jurul creditului rusesc pentru Moldova in valoare de 200 de milioane de euro, a aparut din cauza faptului ca inainte, aceste imprumuturi le ”baga” țarii noastre, de obicei, Fondul Monetar Internațional, iar acum Rusia a propus intreruperea acestei "tradiții", acționind in calitate de…

- Din China, in noaptea duminicii, a decolat un avion cu un nou lot de ajutor umanitar pentru Moldova. La bordul avionuliui se afla aproximativ 53 de tone de materiale speciale. Acestea sunt teste, medicamente, maști, manuși, ecrane de protecție etc. Avionul a fost oferit gratuit de catre președintele…

La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei este asigurata, fara blocaje generate de starea vremii sau a carosabilului. Cerul este acoperit in toata regiunea, cu ploi in jumatatea sudica, respectiv ninsori in județele...