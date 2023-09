Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri se deschide la centrul cultural FABER expoziția „Semnalizatoare – Designul nu este un panou de bord”, un demers prin care doisprezece designeri romani și internaționali prezinta potențialul industrial al Timișoarei. Expoziția reunește unsprezece instalații de design, iar patru dintre acestea…

- Un roman s-a imbogațit in fructe. Nu este vorba totuși despre orice fel de fruct. A riscat insa totul și iata ca a ajuns sa faca mai mult decat și-ar fi imaginat. Valentin Badea a plantat in urma cu cinci ani primii smochini in livada din Buzau, iar acum se asteapta la o productie de aproape 10 tone.…

- Alexandru Ciucu a avut prima reacție, dupa ce recent Alina Sorescu a anunțat ca a obținut o victorie in procesul cu tatal fiicelor sale. Celebrul designer nu are in plan sa se mai casatoreasca vreodata.Fetele fostului cuplu vor avea domiciliul stabil la mama lor și nu vor mai fi nevoite sa stea o saptamana…

- Sambata, 19 august, de la ora 19:30, in Piața Centrala din Sfantu Gheorghe va avea loc vernisajul expoziției de amploare a fotografului de natura de renume mondial Mate Bence, intitulata „Vanatoare fara sange”. Pentru prima data in Romania, expoziția va putea fi vizitata la Sfantu Gheorghe in perioada…

- Vestea buna primita de catre fanii romani ai celebrei trupe Coldplay – aceea ca formația va concerta, anul viitor, in vara, la București – a cam fost data peste cap de costul biletelor. Deși data oficiala de prevanzare (presale) este 25 iulie, biletele pentru concertul Coldplay de la București au fost…

- 46 de capodopere semnate de Pablo Picasso vor fi expuse din acesta toamna in Romania, la Muzeul de Arta Recenta din Bucuresti. Evaluate la cateva milioane de euro, lucrarile vor fi aduse in conditii de maxima siguranta, cu un avion militar.

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va fi prezent la summitul BRICS din august din Africa de Sud prin 'acord comun', a anuntat miercuri presedintia sud-africana, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Trump promite ca va face Europa sa plateasca razboiul din Ucraina: Voi cere Europei sa…

- Palaria purtata de Michael Jackson cand a executat pentru prima data celebrul sau pas de dans "moonwalk" va fi scoasa la licitatie pe 26 septembrie la Paris, au anuntat miercuri organizatorii licitatiei, relateaza AFP. CITESTE SI Expozitie de pictura dedicata Zilei Iei, vernisata la Centrul Cultural…