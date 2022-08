Stiri pe aceeasi tema

- Art Safari se pregateste de editia a 10-a, care debuteaza pe 23 septembrie, anul acesta. Pana la 11 decembrie, Palatul Dacia-Romania va gazdui expozitia „Seeking Truth - The Art of John Constable”, curatori: Dr. Emily Knight, Katharine Martin, care cuprinde opere de John Constable, dar si de Albrecht…

- Victoria & Albert Museum din Londra, unul dintre cele mai mari muzee de arta din lume, va aduce la Bucuresti expozitia „Seeking Truth - The Art of John Constable”, intr-un parteneriat cu Pavilionul Art Safari, anunta Ioana Ciocan, manager general Art Safari. Fii la curent cu cele mai noi…

- Johnny Depp a strans in jur de 3 milioane de lire sterline in doar cateva ore de la punerea in vanzare a unor opere din colectia sa de arta, scrie Sky News, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din Romania, anunta un nou parteneriat cu un muzeu national, dupa ce recent a gazduit Saptamana Antipa. De data aceasta, Muzeul Tehnic, creat in urma cu mai bine de un secol, aduce cateva exponate faimoase in Palatul Dacia-Romania (Lipscani, 18-20),…

- Girafa, leul și celelalte vedete de la Antipa pot fi vazute printre opere de Theodor Aman, Picasso și Dali pana duminica, 17 iulieCele doua expoziții simultane marca Art Safari și Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” pot fi vizitate pana pe 17 iulie inclusiv;La Art Safari, in Palatul…

- Victoria and Albert Museum (V&A) din Londra, cel mai mare muzeu de arte aplicate, arte decorative si design din lume, celebreaza incepand de sambata moda africana prin intermediul primei sale expozitii dedicate creativitatii stilistilor si designerilor de pe acest continent, informeaza AFP.…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” aduce exponate-vedeta la Art Safari, in Palatul Dacia-Romania, din strada Lipscani nr. 18-20, iar Art Safari organizeaza o expozitie temporara inclusiv cu arta istorica in Antipa, in perioada 7-10 iulie.

- Toata familia este invitata sa descopere ARTA in Palatul Dacia-Romania, din strada Lipscani nr. 18-20, in centrul Capitalei. Art Safari va fi deschis special de 1 Iunie și lanseaza Family Ticket, un bilet pentru intreaga familie. In aceasta zi, toți copiii au acces gratuit la cel mai mare eveniment…