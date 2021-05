Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) susține ca introducerea unor țari de unde vin turiști in Romania și catre care merg turiștii romani pe lista galbena a generat un val de anulari de...

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) catalogheaza ca fiind ''de neinteles'' masura prin care autoritatile din Romania au inclus pe lista galbena majoritatea destinatiilor europene, "pe baza unor statistici irelevante care raporteaza doar numarul cazurilor noi la populatia…

- Asociația Agențiilor de Turism (ANAT) iși exprima ingrijorarea referitoare la introducerea, pe lista galbena, a mai multor țari de unde vin turiști in Romania și catre care merg turiștii romani. Potrivit ANAT, Romania a inclus pe lista galbena majoritatea destinațiilor europene, pe baza unor statistici…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor din zona galbena, pentru care se impune carantina la sosirea in Romania, iar Grecia a intrat in aceasta categorie. Persoanele care s-au vaccinat sau care au avut COVID in ultimele 3 luni sunt scutite de carantina. CNSU precizeaza…

- Lista galbena a fost schimbata. Multora le poate incurca planurile de vacanta deoarece la putin timp dupa ce Grecia anuntat ca ii va primi pe romani pe plajele lor, Grecia a fost introdusa acum pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat.

- CNSU a adoptat joi dupa-masa prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Totodata a fost actualizata și lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la intoarcerea in țara.

- Au fost inregistrate 113 cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba vineri, 26 martie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 17.944 de persoane au fost confirmate pozitiv. Lista localitaților din care provin persoanele confirmate in ultimele…

- Lista tarilor din „zona galbena” a fost modificata vineri seara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Institutului National de Sanatate Publica. Persoanele care sosesc in Romania din aceste tari, zone sau teritorii cu risc epidemiologic ridicat trebuie sa intre in carantina…