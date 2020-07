Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri și in noaptea de 24/25 iulie a.c., sub coordonarea Instituției Prefectului, politistii gorjeni, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ANSVA, ANPC și Ministerul Sanatații au desfașurat actiuni de verificare,…

- In cursul zilei de ieri, sub coordonarea Instituției Prefectului, politistii gorjeni, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ANSVA, ANPC și Ministerul Sanatații au desfașurat actiuni de verificare, cu efective marite, in zone aglomerate,…

- Interventia este in curs de desfasurare.Echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitate sa intervina, in urma cu scurt timp, pentru a asigura masurile de preventie si stingere a incendiilor pentru o butelie ce arde pe plaja. Potrivit primelor informatii,…

- Un parc acvatic din Eforie Nord a fost amendat cu 12.000 de lei pentru ca nu ar fi respectat distantarea fizica ceruta de normele de protectie sanitara. Politistii monitorizeaza activitatea operatorului economic pentru a preintampina o situatie similara.Potrivit unui comunicat al Prefecturii…

- Si in acest sfarsit de saptamana, sub autoritatea Instituției Prefectului politistii maramureseni impreuna cu jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ANSVA, ANPC, Ministerul Muncii, vor desfasura actiuni de verificare,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in statiunea Eforie au intervenit paramedicii SMURD si senilata punctului de prim-ajutor Eforie Nord pentru a acorda ajutor unui barbat de aproximativ 50 de ani. El a fost gasit de catre salvamari plutind in mare si a…

- Astfel, echipe mixte formate din politisti, pompieri, reprezentanti ITM si ai DSVSA Arges au mers in control la 43 de societati comerciale, actionand si in zona centrelor comerciale, a pietelor si in zonele adiacente. Totodata, acestia au verificat respectarea masurilor si interdictiilor specifice…

- Instituția Prefectului informeaza ca in ultimele 24 de ore, angajați ai Poliției, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgența și Poliției Locale au participat la mai multe acțiuni pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul COVID-19 in județul Argeș. Au fost verificate 610 persoane, cu…