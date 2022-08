Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor se trezesc dimineața obișnuiesc sa fumeze prima țigara alaturi de o ceașca de cafea. Așadar, acest obicei a devenit o rutina. Cercetatorii au descoperit o mulțime de efecte secundare ale acestui consum.

- O turista din Timisoara, care a urcat pe Varful Toaca, din Ceahlau, a fost coborata cu ajutorul salvamontistilor si a elicopterului SMURD, dupa ce i s-a facut rau. A acuzat dureri in piept si la nivelul bratelor. Operatiunea de coborare a turistei din Timisoara de pe Varful Toaca a durat aproximativ…

- Primaria Alba Iulia si Consiliul Local au fost acționați in judecata de catre patru proprietari de locuinte din blocul G2 din Alba Iulia, cunoscut si sub denumirea de ”Turturica”. Aceștia cer suspendarea executarii unei hotarari prin care s-a aprobat demolarea imobilului in care locuiesc. Cei patru…

- Exproprierea locuințelor din blocul „Turturica”, pe masa consilierilor locali din Alba Iulia. Ce sume ar putea primi proprietarii Primaria Alba Iulia vrea sa demareze exproprierea a 26 de proprietari din blocul G2 „Turturica”. Sumele individuale pe care ar putea sa le primeasca proprietarii, estimate…

- Operatiunea „Turturica” se apropie de final: Aprobarea declanșarii procedurii de expropriere, pe masa consilierilor locali. Ce sume sunt stabilite pentru proprietari Operatiunea „Turturica” se apropie de final: Aprobarea declanșarii procedurii de expropriere, pe masa consilierilor locali. Ce sume sunt…

- V. Stoica Daca regulamentul aprobat la finalul lunii iunie de catre consilierii locali din orașul Breaza va fi respectat și vor fi aplicate sancțiuni, localitatea ar putea deveni una dintre cele mai curate și liniștite din Prahova. Primarul orașului, Bogdan Novac, a anunțat ca hotararea adoptata pe…

- La peste doi ani de cand Consiliul Local Alba Iulia a votat PUZ-ul privind demolarea blocului G2, sau „Turturica”, pentru a se construi locuri de parcare, lucrurile par sa mai avanseze puțin. Primarul Gabriel Pleșa a declarat pentru Ziarul Unirea ca au inceput evaluarile privind rascumpararea locuințelor…

- Solstițiul de vara are loc in Romania la 21 iunie 2022 la ora 12:14, un eveniment astronomic ce are legatura cu mișcarile Pamantului de revoluție in jurul Soarelui și de rotație in jurul propriei axe. Este momentul in care incepe vara astronomica, iar oamenii se bucura de perioada din an cu cea mai…