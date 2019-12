Operaţiunea Franţei în Sahel, ''indispensabilă'' (Macron) Franta intentioneaza sa mearga mai departe cu operatiunea Barkhane pentru a lupta impotriva gruparilor militante islamiste in regiunea Sahel, a declarat vineri noapte presedintele Emmanuel Macron, citat sambata de DPA. "Barkhane este o operatiune indispensabila pentru Franta", a spus Macron in remarci adresate soldatilor francezi la Abidjan, in Cote d'Ivoire. Franta are aproximativ 4.500 de soldati desfasurati ca parte a misiunii sale antiteroriste in regiune. Insa au aparut indoieli cu privire la viitorul operatiunii dupa ce 13 soldati francezi au murit in Mali in ciocnirea a doua elicoptere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

